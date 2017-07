Kræftens Bekæmpelse: Hospital bør forebygge kræftsjusk

En overlæge fra hospitalet i Viborg mistænkes for at lave fejl i undersøgelser af brystkræft. Han menes at have overset kræftknuder hos mindst otte kvinder.

Selv om Dorte Crüger har læst Hospitalsenhed Midts redegørelse, mangler hun stadig svar.

- Jeg synes, man med rette godt kunne ønske at vide noget mere om, hvad man gør i forhold til at sikre, at de læger, der fremadrettet arbejder inden for feltet, kan det, de skal kunne, siger hun.

Det står klart i redegørelsen, at hospitalet søger at få bedre overblik over klager fra patienter. Frem over skal det noteres, hvilke læger eller andre ansatte, der indgår i klagen.

Og det er fornuftigt at forbedre forhold i klagesager, mener Dorte Crüger. I hendes øjne mangler der en indsats, så patienterne ikke behøver at klage.

- Dér kan jeg være bekymret - ikke kun det her sted, men generelt, siger hun.

- Hvordan er vi egentlig sikre på, at kompetencerne er til stede? Så vi ikke går og venter på en klagesag for at finde ud af, om folk kan det, de skal kunne.

Overlægen har undersøgt over 3000 kvinder på hospitalet i Viborg. Kvinderne får tilbudt at blive tjekket igen i løbet af juli.

Dorte Crüger håber, at sagen medfører mere efteruddannelse, og at hospitalernes ansatte deler viden.

- Speciallæge er ikke bare noget, man kan være resten af sine dage. Man er nødt til hele tiden at være sikker på, at man har det faglige niveau, man skal have, siger hun.

- Og det er ledelsens ansvar at følge op og sikre, at det er til stede.

Overlægen er fritaget for alle opgaver. Han forlader 31. juli sin stilling.