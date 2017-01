Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, har gentagne gange sagt, at Det Osmanniske Rige ikke begik folkedrab på armeniere, og at Tyrkiet aldrig vil acceptere sådan en anklage (arkivfoto).

Kovending i LA bremser anerkendelse af armensk folkedrab

Partiet støtter ikke længere, at Danmark officielt skal anerkende fordrivelse af armeniere som et folkedrab.

I sommer opfordrede LA sammen med Enhedslisten og Alternativet ellers den daværende Venstre-regering til, at Danmark officielt anerkendte Det Osmanniske Riges fordrivelse af armenierne i 1915 som et regulært folkedrab.

Efter regeringsskiftet mener Liberal Alliance (LA) ikke længere, at Danmark officielt bør anerkende, at op mod 1,5 millioner armeniere blev udsat for folkedrab i 1915.

Tidligere udenrigsordfører for Liberal Alliance Mette Bock, som nu er kirke- og kulturminister, kaldte dengang Venstre-regeringens holdning for "slap".

Men nu har LA skiftet holdning. Partiets udenrigsordfører, Henrik Dahl, fortæller, at man ikke længere går ind for en officiel anerkendelse.

I stedet vil man arbejde for, at tyrkerne "åbner arkiverne, så man frit kan forske i hele begivenhedsforløbet under Første Verdenskrig og årene efter".

- Vi er ikke historikere, og vi mener, at det principielt er et emne, som forskere må tage stilling til, siger Henrik Dahl til Kristeligt Dagblad.

Udenrigsordfører for Enhedslisten Nikolaj Villumsen mener, at det er "pinligt og dybt tragisk", at Liberal Alliance nu foretager en kovending.

- Vi ser en helt ekstrem undertrykkelse i Tyrkiet, som går ud over alle landets minoriteter: kurdere, kristne og armenere. Derfor er det højaktuelt, at vi fra dansk side bakker op om disse kræfter, som undertrykkes på det groveste, siger han.

Henrik Dahl afviser, at holdningsændringen skyldes, at partiet er kommet i regering.

Partiets holdning til arbejdsdelingen mellem politikere og forskere er bare blevet mere konsistent, lyder det.

- Vi er heller ikke tilhængere af, at politikere skal afgøre, om der findes global opvarmning. Det må relevante forskere afgøre, og det samme gælder, når det drejer sig om historiske begivenheder.

Skiftende danske regeringer har i modsætning til lande som Sverige, Frankrig og Tyskland tidligere afvist officielt at anerkende massakren som et folkedrab.

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) er torsdag indkaldt til samråd om emnet.