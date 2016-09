Robotten Sille er blevet et vigtigt redskab til at træne aarhusianske ældre med demens i et tidligt stadie.

Koreansk robot bremser demens hos ældre i Aarhus

Her kan borgerne spille spil og træne hukommelse og sprogfærdigheder med robotten, der har et pigeansigt og befinder sig på et skakternet gulv.

Og det har vist sig at give positive resultater.

- Vi kan se, at de borgere, der har trænet med Sille, klarer sig bedre end kontrolgruppen, når det gælder hukommelse og evnen til at skabe overblik, forklarer projektleder Michelle Nielsen.

Hun leder kommunens forsøg med robotten som hjernetræning.

Resultaterne præsenteres onsdag på Den Internationale Alzheimerdag.

Kommunen mener, at robotten har vist sig at være et godt redskab, når det gælder om at bremse den uhyggelige sygdom.

- Vores erfaring er, at træningen med robotten kan forhale udviklingen af demens, siger Michelle Nielsen.

Robotten vækker ifølge projektlederen en form for tillid hos de ældre.

- De ældre opfatter robotten som en medspiller og ikke en autoritet, som hvis det eksempelvis var en medarbejder, de spillede med.

- De tør udfordre sig selv mere, end de ville have gjort over for en person. De ved, at robotten ikke dømmer dem, siger Michelle Nielsen.

De 16 forskellige spil, som robotten kan spille med de ældre, træner borgerne i at huske eksempelvis ordpar og tal.

Efterfølgende stiller robotten opgaver til de ældre.

- Så får de ældre lige en bemærkning med fra robotten a la "godt klaret" eller "du skal nok lære det". Det, synes de ældre også, er lidt sjovt, fortæller Michelle Nielsen.

Den dybere mening med træningen er at lære de ældre en teknik, de kan bruge i hverdagen.

- De lærer nogle hukommelsesstrategier, som de så kan overføre til deres egen hverdag og bruge til at huske navne, indkøbslisten i Netto, eller hvordan de finder tilbage, hvis de er faret vild i Salling, forklarer Michelle Nielsen.

Rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune Jette Skive (DF) er begejstret for resultaterne.

- Det er nogle rigtig fine resultater, som viser, hvad vi også har talt om i et stykke tid: En tidlig indsats med træning kan forhale udviklingen af en demenssygdom, siger hun.

Aarhus er indtil videre den eneste af landets kommuner, der gør brug af en robot til træning af personer med begyndende demens.