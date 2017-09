Kontroversiel Facebook-gruppe genopstår i ny version

Det skriver fyens.dk.

Gruppen blev i første omgang lukket, efter at flere medlemmer havde angrebet bloggeren Karina Muriel Mimoun via nettet og havde ytret trusler mod hende.

Det skete, da hun på bloggen Sweet Chili afslørede hvordan en af bagmændene bag gruppen solgte snus og var begyndt at sælge et computerspil.

Offensimentum er kendt som et onlineforum, hvor medlemmerne blandt andet deler nøgenbilleder og udsætter andre mennesker for chikane og mobning.

- Jeg har tidligere skrevet om blandt andet digital svindel og svindlere på min blog, men der var jeg aldrig udsat for så meget chikane, som jeg har været efter at have skrevet en artikel om Offensimentum.

- Det er tankevækkende, har Karina Muriel Mimoun udtalt til DR.

I gruppen blev medlemmerne opfordret til at "kneppe" journalistens liv. Herefter fulgte store mængder chikane mod både bloggen og Karina Muriel Mimoun personligt. Hun har politianmeldt flere af tilfældene.

5699 står stadig i kø for at blive godkendt til den nye side, oplyser Rasmus Glud, der er medlem af gruppen, til fyens.dk.

Man kommer med i gruppen ved at blive inviteret af en af gruppens administratorer eller eksisterende medlemmer.

- At den gamle gruppe blev lukket er et kæmpe fuck dig til ytringsfrihed, et fuck dig til humor og et fuck dig til os som fællesskab, skriver en af brugerne i den nye gruppe ifølge fyens.dk.