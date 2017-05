Kontrolposter skal få bilister til at holde til højre

Det er vigtigt for at få gang i trafikken og mindske ulykker, fortæller Marianne Foldberg Steffensen, afdelingsleder hos Vejdirektoratet, der sammen med politiet har søsat kampagnen.

Mandag og en uge frem udfører politiet over hele landet udvidet kontrol på vejene med særligt fokus på at få bilister til at holde til højre på motorvejene.

- Vi har valgt at bruge kampagnen hvert år, fordi vi kan se, at den virker, men vi kan også se, at effekten aftager, så det er nødvendigt at minde bilisterne om det.

- Det er vigtig for at udnytte kapaciteten og få en god adfærd på motorvejen, hvor man kører 110 til 130 kilometer i timen, siger hun.

Vejdirektoratet har lavet en undersøgelse med 1007 danskere og spurgt til, hvad der generer dem mest, når de kører bil. Det er manglende afstand, og når folk ikke holder til højre, lyder det.

Desuden indeholder kampagnen en video, der skal gøre bilisterne opmærksomme på problemet. Men det er særligt kontrollen, som Marianne Foldberg Steffensen vurderer har en effekt.

- Vi laver kampagnen i samarbejde med politiet. Der er ikke noget bedre for danskerne end at få at vide, hvad de skal gøre, samtidig med at kontrollen bliver øget. Det har en supergod effekt.

- Den øgede kontrol tvinger bilisterne til at tænke aktivt, når de kører på vejene, siger hun.

Ved en tilsvarende kontrol i juni sidste år konstaterede politiet 379 overtrædelser af færdselsloven.

Bilister, der ikke overholder reglerne i færdselsloven, risikerer at blive vinket ind til siden af politiets patruljer og at skulle betale en bøde.

- Hvis man skal lave undvige manøvre, eller der sker ulykker på motorvejene, så har det fatale konsekvenser. Derfor er det supervigtigt, at man passer på hinanden og er opmærksom, siger afdelingslederen.