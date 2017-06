Kontrol af farlig kemi i elektronik er godt nyt for børnefamilier

En stikprøvekontrol af 51 produkter viser nemlig, at de danske importører generelt set overholder reglerne og ikke sælger produkter med for store indhold af farlige kemikalier.

Kontrollen er foretaget af Miljøstyrelsens kemikalieinspektion.

Og selv om der er tale om en stikprøve, er det overordnet set "et positivt resultat, som tyder på, at reglerne overholdes". Det fortæller Jane Pedersen, der er funktionsleder i Miljøstyrelsen.

- Dermed er det også et fingerpeg om, at børnefamilierne kan føle sig trygge, når de går ud og køber elektroniske og elektriske produkter, siger hun.

12 af produkterne overtrådte grænseværdien for indhold af bly. Men ingen udgør en sundhedsrisiko for forbrugerne.

- Vi har indskærpet et salgsstop over for to af importørerne, siger Jane Pedersen.

Der er tale om en højttaler og et glattejern.

- Ved de resterende ti har vi indskærpet over for forhandlerne, at de fremadrettet skal være opmærksomme på reglerne, siger funktionslederen.

- Det var så bagatelagtige overtrædelser i de ti sidste tilfælde, at der ikke var grundlag for at gribe yderligere ind, tilføjer hun.

Miljøstyrelsens kontrol er en del af Børnekemipakken, der har kørt i perioden 2013-2016. Indsatsen handler om at skærpe kontrollen med forbrugerprodukter rettet mod børn og unge.