Kontreadmiral: Forsvaret har alt for mange officerer

Sådan lyder det fra kontreadmiral Nils Wang, der er chef for Forsvarsakademiet, kort før forhandlingerne om et nyt forsvarsforlig går i gang.

Forsvaret har alt for mange "høvdinge" og for få "indianere".

Det skriver Information.

Ifølge Nils Wang er det på tide at gøre op med det "alt for store officerskorps", hvis det danske forsvar skal være i stand til at løse de mange sikkerhedsmæssige udfordringer, som Danmark står over for.

- Det danske forsvar har lige så mange officerer og befalingsmænd som menige, og det er ikke særlig hensigtsmæssigt, siger han til avisen, og peger på at både Norge og Finland har væsentlig færre militære chefer i forhold til menige.

- Det er alt for dyrt at have så mange officerer gående til at løse opgaver, som de er overkvalificeret til. Politikerne bør derfor tvinge Forsvaret til at producere nogle flere indianere og nogle færre høvdinge, siger Nils Wang.

Formanden for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark er langt fra enig.

- Der er ikke én officer for meget i det danske forsvar, siger oberstløjtnant Niels Henrik Tønning.

Han tilføjer, at hvis antallet af officerer bliver beskåret, vil det svække kvaliteten af de opgaver, som Forsvaret løser.

Både Socialdemokratiet, De Konservative og Venstre er imidlertid villige til at se på, om officerskorpset er for stort.

- Det kommer vi til at kigge nærmere på, siger Venstres forsvarsordfører, Peter Juel Jensen.

Forsvarsudvalgets næstformand, Jan Johansen fra Socialdemokratiet, er også interesseret i at se nærmere på Forsvarets personalesammensætning.

- Vi kommer til at vende det hele på hovedet, hvis vi skal løse fremtidens udfordringer, siger han.

De Konservatives forsvarsordfører, Rasmus Jarlov, er enig i, at balancen mellem antallet af officerer og menige er forkert.

- Wang har helt ret i, at der er et skævt forhold mellem officerer og menige, men det skyldes kun, at der er for få menige, siger han.