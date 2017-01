En stribe politifolk greb ind over for borgere, der viftede med Tibets flag ved kinesiske besøg i 2012 og 2013. En kommission har afhørt over 40 mennesker (arkivfoto).

Kontorchef så intet mønster i politiets jagt på Tibet-flag

Kommissionen er nedsat for at komme til bunds i, hvorfor politiet i flere tilfælde krænkede ytringsfriheden under kinesiske besøg - og den skal også finde ud af, hvorfor Folketinget i lang tid fik helt forkerte svar fra politiet.

Når politiet vristede tibetanske flag ud af hænderne på folk under et kinesisk statsbesøg, var det nok enkeltstående episoder.

Efterhånden er over 40 mennesker blevet afhørt. Torsdag er turen kommet til blandt andre Esben Haugland, der har været kontorchef.

Flere gange forsøgte ministeriet at få Københavns Politi til at lytte til radiokommunikationen og at se videoklip, men det skete ikke.

I stedet for lydoptagelser endte det med, at Folketingets retsudvalg fik nogle meldeblanketter at se. Her havde betjente gjort notater om enkelte begivenheder.

"Bortvist fra slotspladsen. Havde et "Free Tibet"-banner," står der for eksempel. Og der var mere:

" Person på Nordre Toldbod. Person blev frataget banner med kinesiske tegn."

"1 demonstrant med tibetansk flag går langs kanal - henvises til Højbro Plads."

Men dette fik ikke kontorchefen til at ane uråd, fremgår det af afhøringen.

- Jeg havde den tanke, at der kunne være sket det, at en politiassistent havde givet en ordre, der var i strid med en generel ordre.

- Eller at der kunne være en god grund til lige i præcis i dét tilfælde at tage flaget, siger Esben Haugland.

Ifølge ham var der ikke tvivl om, at der havde været enkelte indgreb.

- Det store spørgsmål var, om der var givet en ordre, siger han.

Han bekræfter, at han havde svært ved at forestille sig en generel ordre.

I september 2015 blev denne opfattelse væltet. Københavns Politi opdagede pludseligt, at der faktisk var en skriftlig ordre. Politiet skulle sørge for, at præsident Hu Jintao ikke så demonstranter.