Konservative vil trække tre måneders SU fra eksamenssnydere

- Derfor forslår jeg, at man trækker snyderne tre måneders SU, siger uddannelsesordfører Brigitte Klintskov Jerkel (K).

Tre måneders SU af højeste tillæg for hjemmeboende svarer til 7779 kroner.

Tidligere på året tegnede der sig et politisk flertal for at stramme reglerne for eksamenssnyd. Det vil blandt andet betyde, at elever vil kunne blive smidt ud af gymnasiet ved gentagne tilfælde af snyd.

Men De Konservative mener, at der skal sættes hårdere ind, selv om eleverne godt ved, at snyd er forkert.

- Det vil gøre en forskel, for det betyder noget for mange mennesker, hvis man mærker en konsekvens på sin pengepung.

- Når de unge ved, at det kan koste tre måneders SU, hvis man snyder, så tror jeg, at man tænker sig om en ekstra gang, siger Brigitte Jerkel.

Hun forestiller sig en tilbagebetalingsordning på for eksempel et år, hvor eleven kan betale støtten tilbage.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) er åben for at se på forslaget, selv om hun mener, at der er brug for flere tiltag, som muligheden for at dumpe elever og ændre prøveformer, så elever ikke kan tilgå internettet.

- Når konservative kommer med det her forslag, så rammer det ned i en debat, vi allerede har, i forhold til at stramme op på den måde man afvikler eksamener på, så det bliver sværere og snyde, og man ikke bliver fristet over evne.

- Jeg vil gerne kigge på forslaget, men det skal ses i en sammenhæng med de andre initiativer, vi også tager, siger ministeren.

Også Dansk Folkeparti er positiv, mens regeringspartneren Venstre er mere skeptisk, siger undervisningsordfører Anni Matthiesen.

- Vi har en opgave i at begrænse snyd, men vi skal også huske at tænke tingene til ende, når vi kommer med forslag, siger hun.

Hun peger blandt andet på, at kun elever over 18 år modtager SU, og at forslaget gør forskel på rig og fattig.