Konservative vil lade komité godkende nye statsborgere

- Mange får statsborgerskab, som ikke burde få det. Nogle hader dette samfund. Vi konservative har foreslået en statsborgerskabsreform. Alle, der får statsborgerskab, skal gennem en bedre screening, siger Naser Khader.

- Jeg så gerne, at vi havde samtaler med alle ansøgere. I dag kan man få statsborgerskab uden at have en samtale med nogen fra det offentlige. Jeg er med på, at vi skal begrænse tildelingen af indfødsret.

I et nyt beslutningsforslag lægger regeringens støtteparti DF op til, at højst 1000 personer hvert år kan tildeles det rødbedefarvede danske pas.

Naser Khader er uenig med Dansk Folkeparti.

- Hvorfor 1000? Hvorfor ikke 500 eller 1500? Det vigtige er, at vi laver en helt ny screening. Så er jeg sikker på, at vi kommer ned på et lavere antal, siger Naser Khader.

Det svinger fra år til år, hvor mange der består indfødsretsprøven.

I 2015 fik 4064 personer tildelt dansk statsborgerskab. I 2014 var det 4500, i 2013 var tallet 1527. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

DF vil lade udlændinge, der klarer sig bedst i indfødsretsprøven, få statsborgerskab først. Naser Khader ser mod USA.

- Jeg er inspireret af den amerikanske måde, hvor ansøgere skal til samtale med en komité. De bliver spurgt om alt muligt. Hvorfor vil du have statsborgerskab? Synes du om vores forfatning? siger Naser Khader.

Når ansøgerne har klaret de formelle krav, så kan politikerne i Folketingets indfødsretsudvalg stemme om alle, der søger indfødsret, ikke kun dem, der søger dispensation, mener han.