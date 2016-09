Fra Finansministeriet kommer De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen med skatteordfører Brian Mikkelsen (th.), som siger god for at købe skatteoplysninger fra Panama Pepers af en anonym kilde.

Konservative tror på skattegevinst med Panama-læk

Pengene er godt givet ud, når Skat betaler en anonym kilde et "mindre millionbeløb" for at få fat i skatteoplysninger fra Panama Papers i 320 danske sager. Oplysningerne angår 500-600 danske skatteydere, bekræfter Skatteministeriet.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) og Folketingets Skatteudvalg har givet Skat grønt lys til at betale den anonyme kilde.

- Jeg kan forstå på skatteministeren, som jeg har talt med om dette, at man har undersøgt indholdet i disse filer. Det er reelle oplysninger, som man kan bruge til noget, siger Brian Mikkelsen.

Brian Mikkelsen var i tvivl om mulig støtte til kriminelle.

- Jeg har været i et stort dilemma, da jeg talte med skatteministeren, efter han fik tilbuddet. Men jeg er kommet til den konklusion, at det rigtigste er at købe oplysningerne af hensyn til dansk retsbevidsthed, siger Brian Mikkelsen.

Skat har for første gang fået lov at købe oplysninger om mulige skattesnydere. Det er ikke sidste gang, hvis der kommer et nyt tilbud, siger Brian Mikkelsen.

- Jeg vil være parat til at gøre det. Vi skal sende det signal til alle, der forsøger at snyde det danske samfund, siger han.

Dokumenterne indeholder ifølge Politiken oplysninger om personer og viden om de metoder, som rådgivere og mellemmænd benytter.

- Vi har haft et Skat i opløsning. Pengene er fosset fra statskassen til udenlandske kriminelle. Hvis man kan samle nogle af pengene op nu via disse Panama Papers, så synes jeg, at det er o.k., siger Brian Mikkelsen.

Enhedslistens skatteordfører Rune Lund støtter købet af skatteoplysninger.

- Fuld opbakning fra Enhedslisten til, at Skat kan indlede forhandlinger om at købe oplysninger om velhavere, der gemmer deres penge ulovligt i skattely, siger Rune Lund i en skriftlig kommentar.