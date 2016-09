Finansordfører Brian Mikkelsen (K) gør det efter offentliggørelsen af et bud på kystnære havvindmøller klart, at partiet fortsat ønsker at støtte aftalen om vindmøllerne.

Konservative står fast ved aftale om kystnære møller

Mandag blev det afsløret, at energiselskabet Vattenfall vinder udbuddet om vindmøllerne. Selskabet lover en rekordlav pris på 47,5 øre per kilowatt-time.

De Konservative har sammen med partierne i rød blok et flertal for fortsat at opstille havvindmøllerne.

Energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) mener dog, at møllerne trods den lave pris er for dyre for staten. Den lave pris gør det dog attraktivt fortsat at opføre vindmøllerne, mener finansordføreren.

- Det er fantastisk godt, at man kan komme ned på 47,5 øre. Det betyder, at vi kan få fjernet PSO-afgiften. Det vil sige, at husholdningerne slipper for afgifter, og det gør erhvervslivet også, siger Brian Mikkelsen.