Konservative ikke overraskede over flirt mellem S og DF

Mandag aften åbnede Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, dog for, at partiet på et tidspunkt kan indgå i en regering med Socialdemokratiet.

Det vil være en ny verden på Christiansborg, da Dansk Folkepartis størrelse har gjort partiet til kongemager utallige gange.

- Det er ikke nogen overraskelse for os på Christiansborg, at Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti er rykket tættere på hinanden.

- Vi Konservative har et rigtigt godt samarbejde med begge partier, så det er ikke noget, der skræmmer os. Men det er klart, at Dansk Folkeparti må gøre op med sig selv om, hvor de føler sig mest hjemme, siger gruppeformand for De Konservative Mette Abildgaard.

Mens Dansk Folkeparti bløder op for at vende de sidste 16 års tilhørsforhold på hovedet ser Mette Abildgaard ikke stor chance for, at De Konservative peger på en statsminister af den røde farve.

- Vi har meget svært ved at se, at den dag skulle komme, hvor vi ikke pegede på en borgerligt ledet regering.

- Men vi er borgerlige stemmer, der arbejder og søger indflydelse. Så skulle der komme en dag, hvor Mette Frederiksen og Kristian Thulesen Dahl skaber et flertal, så går vi konstruktivt til det, siger Mette Abildgaard.

De Konservative er del af den regering, der lever på Dansk Folkepartis stemmer. Mette Abildgaard frygter dog ikke for, at hendes parti og regeringsfællerne ryger af taburetterne.

- Jeg har ikke på noget tidspunkt hørt Kristian Thulesen Dahl så meget som nævne, at han skulle trække støtten til regeringen.

- For mig ligner det mere en tilkendegivelse af mere samarbejde mellem Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, siger gruppeformanden.