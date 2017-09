Kongehuset: Prins Henrik lider af demens.

- I forlængelse af et længere udredningsforløb og senest en række undersøgelser foretaget i løbet af sensommeren har et specialistteam ved Rigshospitalet nu konkluderet, at Hans Kongelige Højhed Prins Henrik lider af demens, står der.

Demensdiagnosen betyder, at den 83-årige prins' kognitive funktionsniveau er svækket, lyder det endvidere.

Det kognitive svigt er ifølge Rigshospitalet større end forventeligt for prinsens alder, skriver kongehuset.

Og det "kan ledsages af forandringer i væremåde, reaktionsmønstre, dømmekraft og følelsesliv og dermed også påvirke samspillet med omverdenen", står der i pressemeddelelsen.

Prins Henrik, der er gået på pension, har ad flere omgange været indlagt på hospitalet hen over sommeren i forbindelse med åreforkalkninger, som han i juli blev opereret for.

3. august vakte han desuden stor opsigt ved at bekendtgøre, at han ikke ønsker at blive begravet ved siden af sin hustru i Roskilde Domkirke som planlagt.

Årsagen er, at han vil tituleres kongegemal og ikke prins. En beslutning, som dronningen ifølge kongehuset er "indforstået med".

Senere uddybede prinsen med egne ord sin beslutning, da flere medier fandt ham på ferie i Frankrig.

- Jeg synes, at hvis hun vil have mig begravet med hende, at hun skal gøre mig til kongegemal. Færdig, sagde han under interviewet til ugebladene Billed-Bladet og Se og Hør.

I interviewet sagde prinsen desuden, at dronningen ikke giver ham den respekt, som "en almindelig kone skal give til sin ægtefælle". Han understregede dog samtidig, at han elsker sin kone.

Som en konsekvens af diagnosen vil prins Henrik fremover yderligere neddrosle sine aktiviteter, står der i kongehusets pressemeddelelse.

Der vil desuden blive taget stilling til protektioner og æreshverv.

- Det er dronningen og den kongelige families ønske, at prinsen fremover får den ro, som situationen påkræver, tilføjer kongehuset i pressemeddelelsen.