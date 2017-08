Konflikt i Aalborgs kriminelle miljø kulminerede med drab

Drabet er ikke banderelateret, men Frank Olsen fortæller, at episoden efter politiets teori udspringer af en årelang konflikt mellem to personer.

- Vi har endnu ikke fuldstændig klarhed over motivet, men vi ved, at der er et fjendskab mellem to bestemte personer. Den ene af dem er den 27-årige, der blev dræbt, siger vicepolitiinspektøren.

Drabet på den 27-årige mand skete i forbindelse med et færdselsuheld i krydset mellem Østre Allé og Langelandsgade i Aalborg-bydelen Vejgaard ved 18-tiden lørdag.

I færdselsuheldet var tre biler involveret, og det kom til et voldsomt slagsmål, hvor der både blev brugt køller og knive.

Den 27-årige flygtede fra den ene bil ned ad Langelandsgade. Her blev han indhentet og overfaldet af tre mænd, som derefter forsvandt i forskellige retninger.

Han blev udsat for slag og knivstik, og klokken 18.49 døde han på sygehuset i Aalborg.

Hvis det ikke snart lykkes at opspore de fire mænd, kan det komme på tale at udsende billeder af dem til pressen, fortæller Frank Olsen.

- Vi skal først tale med nogle helt centrale vidner, og de skal præsenteres for nogle fotos. Når det er plads, og det ikke har givet et resultat, kan det ende med, at vi offentliggør de fires identitet.

De fire mænd er i alderen 25-32 år.

Inden den 27-årige mand døde på sygehuset, var en 24-årig mand blevet anholdt for at have stukket med kniven. Men det viste sig, at han var med i den 27-åriges bil, og han er siden blevet løsladt.