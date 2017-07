Kondom-penge til Afrika skal dæmme op for migranter

Det kan ligefrem være med til at dæmme op for migrantstrømmen, lyder det.

- En del af løsningen på at begrænse migrationspresset mod Europa er at reducere den meget høje befolkningstilvækst i mange afrikanske lande, siger Ulla Tørnæs i en pressemeddelelse.

Begrænsning af befolkningstilvæksten i Afrika ved bedre adgang til prævention er en vigtig "udenrigs- og sikkerhedspolitisk prioritet" for regeringen.

- Hvis befolkningstilvæksten i Afrika fortsætter som nu, vil den afrikanske befolkning være fordoblet fra 1,2 milliarder mennesker til 2,5 milliarder mennesker i 2050, siger Ulla Tørnæs.

De 35 millioner kroner vil gå til arbejdet i IPPF, som er den internationale fond for familieplanlægning.

De resterende 56 millioner kroner vil gå til UNFPA Supplies. Det er den del af FN-organisationen for familieplanlægning, der leverer prævention som kondomer og p-piller.

Konferencen finder sted i kølvandet på Global Gag Rule. Den betyder, at USA ikke længere vil støtte organisationer, der tilbyder kvinder i udviklingslande rådgivning eller sterilisering.

Kristeligt Dagblad har spurgt ministeren til, at kritikere vil mene, at det er let at love flere penge, når det danske udviklingsbudget er lavere, end det var i 2015.

Til det svarer ministeren:

- Det er ærgerligt, at man taler Danmarks bidrag ned i et hul, for vi har faktisk en stærk stemme på den globale scene.

- Siden jeg kom til i november, har jeg kontinuerligt øget budgetrammen, og det kommer jeg også til fremadrettet.

Der er ikke tale om nye penge, da pengene allerede var afsat på finansloven.