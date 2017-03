DR skal fremover kun være et mediehus og ikke drive Koncerthuset og orkestre. Det foreslår Dansk Folkeparti. Kulturminister Mette Bock lufter også tanken om at skille musikken fra DR. Arkivfoto.

Koncerthus og orkestre kan forsvinde fra DR

- Hvis min idé - min tanke - blev ført ud i livet, ville DR umiddelbart stå tilbage som en institution, der alene skulle koncentrere sig om at producere medieindhold, lyder det blandt andet fra ministeren i avisen.

Dansk Folkeparti vil trække både Koncerthuset og alle de musiske orkestre ud af DR.

Selve orkestrene skal dog fungere på samme vilkår som i dag, understreger Dansk Folkepartis kulturordfører, Alex Ahrendtsen.

- Vi vil styrke den klassiske musik uden for hovedstaden. Vi er bange for, at ensemblerne vil blive ofret, hvis DR bliver beskåret. Vi vil sikre dem ved, at de flyttes over i Koncerthuset, siger ordføreren til Ritzau.

Koncerthuset i København skal omdannes til en selvstændig enhed, og symfoniorkestret skal så leje sig ind i forbindelse med sine aktiviteter.

DR SymfoniOrkestret skal lægges ind under det Kongelige Teater, og DR's Voksenensemble skal sammenlægges med teatres operakor, mener DF-ordføreren.

Han ser ingen problemer ved at lægge de to kor sammen.

- Vokalensemblets sangere er meget dygtige. Selvfølgelig kan de da også synge opera. Det er professionelle sangere, siger Alex Ahrendtsen.

DF ønsker også at nedlægge Sjællands Symfoniorkester, CopenhagenPhil, der i dag har de fleste koncerter i København.

I stedet skal pengene herfra blandt andet gå til de øvrige fire landsdelsorkestre.

Det er en idé, som Mette Bock også lufter i Jyllands-Posten.

Alex Ahrendtsen afviser, at partiets forslag vil betyde besparelser ud over det administrative niveau.

- Det er ikke en spareøvelse. Hvordan det så skal finansieres, skal vi finde ud af ved forhandlingerne, siger han.

Forhandlingerne om medieforliget indledes til sommer.