Formanden for Bupl, Elisa Bergmann, er bekymret for, at besparelserne på børn- og ungeområdet vil gå ud over børn og unges trivsel. Arkivfoto.

Kommuners tal-trimning kan koste pædagoger

Budgettal viser, at kommunerne i det nye år har tænkt sig at spare på pædagoger i skoler. KL maner til ro.

Den har gennemgået forslagene til næste års budgettal på skole- og fritidsområdet for de enkelte kommuner, og her er der flere steder lagt op til besparelser.

I 53 ud af landets 98 kommuner planlægges nedskæringer blandt pædagogerne, mens 36 kommuner vil holde budgetterne i ro. I seks kommuner er der udsigt til forbedringer samlet set.

Besparelser får formanden for Bupl, Elisa Bergmann, til at frygte for børn og unges trivsel.

- Der vil blive mindre fokus på, hvordan man sikrer gode børnefællesskaber. Det vil også betyde, at der er færre til at have fokus på, hvordan vi sikrer modet hos det enkelte barn. Det er sådan noget, vi har øje for som pædagoger, siger hun.

I KL maner man dog til ro. Her mener man, at det er for tidligt at konkludere, at børneområdet vil blive ramt af sparekniven.

- Det kan stå i nogle sparekataloger for administrationen, så politikerne har noget at vælge imellem, når de skal finde nogle penge. Men der er ingen, der siger, at det er det, de vælger, siger formand Martin Damm (V) om besparelserne.

Samtidig ser han ingen tegn på, at besparelser på børneområdet er en generel trend.

Det er kommuner som Holbæk, Aalborg, Skanderborg og Rebild, der har lagt op til besparelser på pædagoger i indskolingen.

I flere andre kommuner er der planlagt besparelser på den understøttende undervisning, som er et af de nye elementer i skoledagen efter skolereformen.

Martin Damm erkender, at kommunerne overordnet er blevet pålagt at spare af regeringen. Men han har tiltro til, at eventuelle besparelser på børneområdet også vil hænge sammen med antallet af børn.

- Langt den største forklaring er stigning og fald i børnetal kommunerne imellem, siger han.