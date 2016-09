Regeringens forslag om at give kommunerne mere frihed til selv at bestemme, hvilken hjælp handicappede skal tilbydes, bakkes op af Thomas Adelskov (S).

Kommunerne vil gøre handikappede mere selvhjulpne

En ændring af serviceloven skal fjerne rettigheder til handikappede for at ændre tankegang, siger KL.

Det er et forsøg på at ændre tankegangen på handicapområdet, når regeringen med en ændring af serviceloven vil fjerne nogle rettigheder for handikappede.

Gennem serviceloven opnår handicappede i dag en række rettigheder til hjælp og ydelser fra kommunen. Regeringens udspil til en ændring i serviceloven vil blandt andet fjerne nogle de rettigheder.

Forslaget møder opbakning fra kommunerne. Det skal ifølge Thomas Adelskov hjælpe med at ændre tankegangen i kommunernes hjælp.

- Vi vil prøve at gøre borgeren mere selvhjulpen frem for at have et rettighedskatalog, som man dykker ned i, siger han.

Spørgsmål: Er det ikke muligt at gøre det, du foreslår, i overensstemmelse med den enkelte handicappede i dag?

- Det kan man sige, at det vil det nok være. Men ofte vil man kigge ned i kataloget over rettigheder. Sådan er det i dag, forklarer Thomas Adelskov.

- Det er heller ikke, fordi man ikke skal have en blindestok, hvis man er blind. Men det handler om, at man skal prøve at skabe forandringer sammen med borgeren.

Thomas Adelskov, der også er borgmester i Odsherred, erkender, at formålet er, at nogle handicappede skal have mindre hjælp, end de får i dag.

- Hvis man kan klare sig selv, så er det klart, så skal man ikke have hjælp fra kommunen. Det siger sig selv, siger han.

- Her er der tale om, at vi gerne vil kunne skabe progression, forandring og mildne graden af handicap både ved forskellige typer hjælpemidler og forskellige former for genoptræning.

Han forventer dog ikke, at kommunerne vil opnå nogen besparelse som følge af den potentielle ændring i serviceloven.

- Der vil være nogle borgere, hvor vi kan hjælpe dem med at klare sig selv bedre end i dag. Så er det klart, at så skal de ikke have de ydelser. Men det her handler ikke om at sparre i kommunerne.