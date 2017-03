Undervisning i at nedsætte energiforbrug i Rudersdal Kommune. Her fra Skovlyskolen i Holte.

Kommuner vil uddanne børn i bæredygtighed

En af de medvirkende kommuner er Næstved, og her ser borgmester Carsten Rasmussen (S) store perspektiver i projektet.

- Det er vores opgave at sætte retning for, hvordan vi inddrager kommunens børn og unge og samarbejder med dem om at skabe rammerne for det gode liv på den lange bane, siger han.

De ti kommuner i projektet er Randers, Fredericia, Kolding, Sønderborg, Næstved, Lejre, Høje-Taastrup, Hvidovre, Rudersdal og Vallensbæk.

De har grebet opgaven vidt forskelligt an og med forskellig grad af entusiasme.

En af dem, der har gjort meget ud af det, er Randers Kommune.

Her har man samlet alle aktiviteter, der gør børn klogere på bæredygtighed, på en hjemmeside, hvor institutioner og skoler kan hente inspiration til forløb og udflugter.

Sideløbende med det treårige forsøg har FN også udpeget 17 nye verdensmål for bæredygtighed, som statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) med sin underskrift i New York i september 2015 forpligtede Danmark til at arbejde for.

De nye verdensmål omhandler både udryddelsen af sult og fattigdom i verdens forarmede lande, men også mere globale indsatser i forhold til klima og udviklingen af bæredygtig energi.

Og her er det vigtigt at få engageret næste generation, påpeger Jens Ive (V), borgmester i Rudersdal, der også er blandt de ti kommuner.

- Den bæredygtige skole er vores beskedne, men bestemt ikke uvæsentlige bidrag til arbejdet med FN's 17 verdensmål på en konkret og borgernær måde, siger han.

Finansminister Kristian Jensen (V) vil inden for de kommende uger præsentere en handlingsplan for Danmarks arbejde med verdensmålene frem mod 2030.