Kommuner vil give elever flere timer i praktiske fag

I praksis vil det ifølge KL betyde, at eleverne skal have fagene madkundskab samt håndværk og design allerede fra første klasse.

Desuden skal eleverne vælge mindst ét praktisk orienteret valgfag i syvende til niende klasse.

Fagene skal gøre det nemmere for eleverne at få øje på andre veje i livet end en gymnasieuddannelse, forklarer Anna Mee Allerslev (R), der er formand for KL's børne- og kulturudvalg.

- Eleverne skal i højere grad opleve at få materialerne mellem hænderne, og byggerier og design kan give inspiration til et andet uddannelsesvalg, end eleven ellers ville have haft øje for, siger hun i en pressemeddelelse.