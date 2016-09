Formanden for Bupl, Elisa Bergmann, er bekymret for, at besparelserne på børn- og ungeområdet vil gå ud over børn og unges trivsel. Arkivfoto.

Kommuner planlægger at skære ned på pædagoger næste år

Budgettal viser, at kommunerne i det nye år har tænkt sig at spare på pædagoger i skoler, SFO'er og klubber.

Klubtilbud til unge må dreje nøglen om, og i SFO'en vil der være færre pædagoger til flere børn. Sådan risikerer virkeligheden at komme til at se ud, hvis kommunerne beslutter at gennemføre de besparelser, som der er lagt op til i det nye års budgetter.

Det frygter pædagogernes landsforbund, Bupl, som har gennemgået forslagene til næste års budgettal på skole- og fritidsområdet for de enkelte kommuner.

De viser, at flertallet af landets kommuner lægger op til besparelser på pædagoger i skole- og fritidsdelen.

Formanden for Bupl, Elisa Bergmann, er bekymret for, at besparelserne vil gå ud over børn og unges trivsel.

- Der vil blive mindre fokus på, hvordan man sikrer gode børnefællesskaber. Det vil også betyde, at der er færre til at have fokus på, hvordan vi sikrer modet hos det enkelte barn. Det er sådan noget, vi har øje for som pædagoger, siger hun.

Bupl har fået de foreløbige budgettal for 95 ud af landets 98 kommuner. 53 kommuner planlægger nedskæringer på pædagogerne, mens 36 kommuner vil holde budgetterne i ro. I seks kommuner er der udsigt til forbedringer samlet set.

Samlet set vil kommunerne spare 70 millioner kroner på fritidsinstitutionerne, der i dag fylder 6 milliarder kroner på budgetterne.

Samtidig ønsker kommunerne i 2017 spare 145 millioner kroner på dagtilbudsområdet, hvor det samlede budget er på 30 milliarder kroner.

På skoledelen har kommuner som Holbæk, Aalborg, Skanderborg og Rebild lagt op til besparelser på pædagoger i indskolingen.

I flere andre kommuner er der planlagte besparelser på den understøttende undervisning, som er et af de nye elementer i skoledagen efter skolereformen.

Elisa Bergmann kalder besparelserne "absurde", særligt fordi kommunerne har planer om at sende 2100 pædagoger på efteruddannelse, så de bliver rustet til deres nye opgaver i folkeskolen.

Projektet er et samarbejde mellem KL og Bupl. Planen var oprindeligt at sende 1800 pædagoger afsted, men siden hen har interessen været så stor, at endnu flere pædagoger nu skal efteruddannes.

- Og nu vil mange kommuner altså skære ned på det vigtige samarbejde, siger Bupl-formanden.