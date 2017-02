Det kan være svært for kommunerne at finde boliger, som deltagere i exitprogrammer for rockere og bandemedlemmer kan betale. (Genrefoto)

Kommuner mangler boliger til frafaldne bandemedlemmer

Hver tredje falder fra exitprogrammer for bandemedlemmer. Kommunerne mangler billige boliger til at huse dem.

- Det er en barriere at finde boliger, som de kan betale. Mange steder i landet har vi mangel på billige boliger, siger han.

Jyllands-Posten skriver søndag, at hver tredje falder fra exitprogrammerne. I 2014 og 2016 gennemførte 60 personer et exitforløb uden for fængslet. 30 blev afbrudt.

Tallene stammer fra Rigspolitiet, der står for programmerne uden for fængslet. Kriminalforsorgen står for exitprogrammer for indsatte. Her ses samme fordeling, oplyser Kriminalforsorgen til Jyllands-Posten.

Avisen har foretaget en rundspørge blandt 29 kommuner. Her svarer 12, at boligmangel i høj eller meget høj grad er en udfordring.