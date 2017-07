Kommuner lader udsatte strande på ventelister til botilbud

Når en person med sindslidelse eller handicap bliver visiteret til et botilbud, har kommunen en forpligtelse til at levere boligen.

I et referat fra socialudvalgets møde inden sommerferien står der, at det må "konkluderes, at de nuværende ventetider ikke er i overensstemmelse med lovgivningen på området".

209 københavnske borgere med handicap eller sindslidelser er visiteret til botilbud, men venter på at blive anvist til et.

123 af dem har stået på venteliste i mere end seks måneder, konkluderer den københavnske socialforvaltning.

Ifølge to foreninger er det ikke kun i København, at udsatte borgere må vente længe på at få et sted at bo.

- Det er et generelt problem, vi ser i hele landet, siger Anni Sørensen, formand for foreningen for udviklingshæmmede, LEV, til Jyllands-Posten.

- Konsekvensen er - ud over at kommunen ikke overholder loven - at folk hutler sig igennem på gaden eller som sofasurfere eller bor hjemme ved deres forældre i voksenlivet, lyder det.

Knud Kristensen, formand i Sind, som repræsenterer sindslidende, siger:

- Vi ser samme billede i hele landet, hvor borgere bliver overladt til sig selv og strander på en venteliste. Vores oplevelse er, at der tit er plads på de dyre bosteder, men at kommunen så ofte vurderer, at "profilen ikke passer på den pågældende borger".

I perioden fra januar 2016 til marts 2017 har Ankestyrelsen på landsplan underkendt kommunernes botilbudssagsbehandling i 102 tilfælde, viser klagestatistikken fra Ankestyrelsen.

Henrik Appel (S), medlem af Socialudvalget i Københavns Kommune, siger til Jyllands-Posten, at situationen er "helt uacceptabel, og det er uomtvisteligt, at loven skal overholdes.

- Jeg er sikker på, at der arbejdes på højtryk nu, så folk kan få den hjælp, de har krav på, lyder det.

Børne- og socialborgmester Mai Mercado (K) er på ferie og har ikke svaret på Jyllands-Postens henvendelse.