Nye it-systemer i kommunerne er mere end et år forsinket, og det får nu kommunerne til at skrue bissen på over for leverandøren.

Kommuner kræver prisnedslag for forsinkede it-systemer

Landets kommuner retter nu en skarp kritik mod selskabet KMD for ikke at levere nye it-systemer til tiden.

- Det betyder, at KMD og dermed den amerikanske kapitalfond, der ejer selskabet, tjener absurd mange penge ekstra hver måned på at fastholde kommunerne på de gamle systemer, siger Martin Damm, der rejser sagen ved Kommunaløkonomisk Forum i Aalborg.

Han mener, at KMD bevidst trækker leverancen af de nye systemer i langdrag.

- Vi står over for et amerikansk ejet privat monopol. De er interesserede i at tjene penge. Det er sådan set fair nok. Men det er ikke i orden, når det sker ved at trække et billigere system i langdrag, så kommunerne hænger i længere tid på et dyrere system. Skatteyderne betaler jo regningen, siger Martin Damm.

Rødovre-borgmester Erik Nielsen (S) er formand for selskabet Kombit, der er kommunernes it-fællesskab.

Han siger, at kommunerne på grund af KMD's manglende leverance bliver bremset i den digitale udvikling og i mulighederne for at levere den fornødne og forventede digitale service til borgerne.

Forsinkelsen betyder, at kommunerne nu kræver et nedslag i betalingen til KMD:

- Vi vil først og fremmest insistere på, at KMD sætter den månedlige udgift til monopolløsningerne ned til det niveau, som de nye løsninger koster, så kommunerne ikke vedvarende skal betale for meget på grund af KMD's egen forsinkelse, siger Erik Nielsen på det kommunale topmøde.

Han siger også, at kommunerne nu vil undersøge mulighederne for at få en anden leverandør til at levere systemerne.

KMD, der tidligere hed Kommunedata, var indtil 2009 ejet af kommunerne.