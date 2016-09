Kommuner har brugt værdighedsmilliard til cykler og iPads

Flere kommuner har tøvet med at bruge penge fra ældremilliard til at ansætte mere personale.

Det skyldes blandt andet, at 67 kommuner først har fået pengene i juli og august. Pengene skulle ifølge planen ellers have været fordelt "fra starten af 2016".

Den såkaldte værdighedsmilliard, der skulle gå til bedre ældrepleje i landets kommuner, er i flere kommuner i stedet gået til at købe blandt andet cykler og iPads.

Det skriver Jyllands-Posten.

Det gælder blandt andet Aalborg Kommune. Den får 34 millioner kroner af milliarden årligt frem til 2019. Men da kommunen i år kun har fem måneder til at bruge beløbet, går under halvdelen af pengene til såkaldt varme hænder.

Det er for at undgå at ansætte personale, som kommunen ikke har råd til næste år, hvor pengene skal række til 12 måneders lønninger, forklarer rådmand Thomas Krarup (K).

- Vi vil ikke bruge alle pengene i år på at ansætte måske 70 medarbejdere i fem måneder, men så skulle fyre halvdelen af dem til nytår, siger han til Jyllands-Posten.

Værdighedsmilliarden blev aftalt mellem de blå partier på Christiansborg i sidste års finanslov efter et ønske fra blandt andet Dansk Folkeparti.

Formand Kristian Thulesen Dahl kaldte den da også "en stor sejr" i sin tale lørdag på partiets landsmøde.

Men partiet vil ikke tage skylden for, at pengene ikke er kommet hurtigere ud at arbejde - det er kommunernes skyld.

- Kommunerne har ikke haft meget dømmekraft, hvis de var i tvivl om, om de ville kunne få godkendt brug af værdighedsmilliarden til ekstra personale, siger finansordfører René Christensen til Jyllands-Posten.

At puljemidlerne er kommet så sent ud i kommunerne skyldes krav om, at byrådene blandt andet skal udarbejde en værdighedspolitik og få godkendelse hos ministeriet.

Venstre påpeger, at Dansk Folkeparti selv har været med til at beslutte de krav, som kommunerne skulle indfri for at få udbetalt penge.

Sagen får nu Socialdemokraterne, som står uden for aftalen, til at indkalde sundheds- og ældreminister Sophie Løhde (V) i samråd.

Ifølge en opgørelse fra Sundheds- og Ældreministeriet var 67 procent af pengene 1. juli gået til lønudgifter.