Kommuner giver misvisende oplysninger om integrationsydelse

Advokater kritiserer flere kommunale hjemmesider for at være forældede i informationen om integrationsydelsen.

Advokater frygter, at det kan føre til fejl i sagsbehandlingen og ende med, at flere danskere havner ulovligt på integrationsydelse. Det skriver Politiken søndag.

Det er forkert, forældet eller forvirrende. Sådan lyder dommen over de kommunale hjemmesider, som borgerne kan klikke ind på for at finde ud af, om de har ret til kontanthjælp eller den markant lavere integrationsydelse.

Konklusionen kommer efter et tjek af landets ti største kommuners hjemmesider, som Politiken har foretaget i samarbejde med flere jurister.

Sidste år erkendte udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V), at danske statsborgere i nogle tilfælde i strid med EU-retten var blevet sat på den omstridte ydelse, og at loven nu skal tolkes anderledes.

Men flere hjemmesider er ikke blevet opdateret efter ministerens erkendelse.

Nadja Schou Lauridsen, som er jurist i Tænketanken Europa, har gennemgået hjemmesiderne for Politiken.

Hun konkluderer, at nogle af siderne slet ikke nævner integrationsydelsen, mens en række ikke er opdateret med den nye tolkning af reglerne.

- Så når borgerne klikker ind på hjemmesiden, får de forkerte oplysninger, siger hun til Politiken.

Hun får opbakning af lektor i EU-ret ved Syddansk Universitet Peter Starup:

- Kommunernes beskrivelser på hjemmesiderne er generelt misvisende. I intet tilfælde er der redegjort præcist for borgernes rettigheder, og man har tilsyneladende ikke fået opdateret beskrivelserne efter den seneste praksisændring, siger han til avisen.

Han påpeger samtidig, at Borger.dk redegør "så overordnet for rettighederne, at borgerne stort set ingen vejledning får", ligesom den offentlige side for borgere over hele landet linker til en gammel orientering på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Line Barfod, som er advokat og tidligere folketingsmedlem for Enhedslisten, sætter spørgsmålstegn ved, om sagsbehandlerne også handler ud fra de forældede retningslinjer.

- Hvis de ikke får at vide, at der er kommet et orienteringsbrev fra ministeren, så følger de det jo ikke. Og så sidder der folk, som ikke får den individuelle vurdering, de har krav på, siger hun til Politiken.