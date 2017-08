Kommuner får lov at fjerne asylsøgeres børn fra forældre

Ankestyrelsen har med to principafgørelser ændret på kommunernes mulighed for at fjerne asylsøgeres børn fra deres forældre af sociale årsager.

Før de to principafgørelser var kommunernes socialmyndigheder ikke bemyndiget til at gribe ind, hvis der var en åbenbar risiko for, at børnenes sundhed eller udvikling led alvorlig skade på grund af eksempelvis omsorgssvigt eller overgreb.

Når de sociale myndigheder griber ind, sker det med lovhjemmel i serviceloven. Den gælder for alle, der har lovligt ophold i Danmark.

Tidligere vurderede Ankestyrelsen, at serviceloven ikke kan bruges på asylbørn, da deres forældre ikke havde fået tildelt asyl og dermed lovligt ophold i Danmark.

De to nye principafgørelser siger i stedet, at forældrene midlertidigt har lovligt ophold i Danmark, imens deres sags behandles. Dermed gælder serviceloven deres børn.

Både Red Barnet og Dansk Socialrådgiverforening roser overfor Jyllands-Posten den nye retsstilling for asylsøgernes børn.

- Vi er rigtig glade for afgørelsen, fordi den giver mulighed for at hjælpe de flygtningebørn, der afventer en asylafgørelse, og hvor forældrene ikke kan varetage forældreopgaven, siger Kuno Sørensen, der er psykolog i Red Barnet.

- Hvis de ikke får den hjælp, der skal til, vil det gå ud over deres trivsel og udvikling.

Kommunernes Landsforening, KL, har ikke kommenteret afgørelserne til Jyllands-Posten på grund af ferie.

Udlændingestyrelsen oplyser til avisen, at det ikke er muligt at opgøre, hvor mange børn der er fjernet fra sine asylsøgende forældre i Danmark de seneste år.