Kommuner: Regeringsudspil er helt overflødigt

Der er ikke behov for skrappere regler for at sikre private virksomheder mod unfair konkurrence fra offentlige myndigheder. Det mener Kommunernes Landsforening, KL.

Blandt andet skal kommunale biblioteker ikke længere kunne udlåne bageudstyr. Kommuner skal heller ikke sælge viden om it-systemer i konkurrence med private it-rådgivningsfirmaer.

Men udspillet er overflødigt, mener Aalborgs borgmester, Thomas Kastrup-Larsen (S). Han er også er formand for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget i KL.

- Det er klart, at der har været uheldige enkeltsager, man kan diskutere. Men på den store bane er det her skudt forbi målet. Jeg synes, at kommunerne holder sig fint på den rigtige side af stregen, siger han.

KL's medlemskommuner går benhårdt efter at løse deres kerneopgaver.

- Vi har også en økonomi, som er umådeligt presset. Derfor har vi ganske enkelt ikke store mængder af skattekroner, vi kan solde op på at drive unfair konkurrence med private virksomheder.

Aalborg-borgmesteren frygter, at regeringen i sin iver får sat for skrappe grænser op for kommunerne, så de ikke længere kan løse deres opgaver - eksempelvis i jobcentrene.

Det er ikke tilladt en kommune at drive decideret erhvervsvirksomhed som handel, håndværk eller industri. Men kommunen må gerne løse opgaver for sig selv, såkaldt in house-produktion, som ellers ville have været udliciteret.

- Der er rigtig mange forventninger til, hvad vi skal løse, og hvis vi pludselig får indskrænket vores muligheder, bliver det svært at være kommune, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Erhvervslivet har ifølge økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA) leveret mange eksempler på det, kritikere omtaler som "opgavetyveri".