Der er mange kommunale veje, der trænger til en kærlig hånd. Men kommunerne mener, at et snærende loft over de såkaldte anlægsinvesteringer bremser kommunerne i løbende at investere i kommunale veje og bygninger.

Kommuner: Giv os lov til at investere i veje og skoler

Landets kommuner vil have mulighed for at bruge flere penge på nye plejehjem, skoler og renovering af veje.

Men snærende bånd lægger hindringer i vejen for de nødvendige investeringer, lyder det fra Martin Damm (V), formand for Kommunernes Landsforening.

- Der er systematisk skåret ned på kommunernes muligheder for at afholde anlægsudgifter, siger Damm, der sætter emnet på dagsordenen ved konferencen Kommunaløkonomisk Forum i Aalborg i dag.

Det er økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne, der sætter rammen for de såkaldte anlægsinvesteringer.

Rammen er i år på 16,3 milliarder kroner. I 2008 var rammen næsten en fjerdedel større, nemlig 21,2 milliarder kroner.

I samme periode er antallet af ældre steget, og det samme er behovet for eksempelvis nye plejehjem.

Loftet over anlægsudgifter har ifølge KL-formanden også medført, at der ikke er sket de nødvendige investeringer i det kommunale vejnet.

- Vi er blevet mødt med krav om, at vi skal være mere og mere effektive. Men det nytter ikke noget, når mulighederne for at blive det forringes, siger Martin Damm og bruger et billede, som de fleste husejere kan genkende:

- Du kan jo heller ikke sænke varmeregningen, hvis ikke du får lov til at efterisolere dit hus, siger Martin Damm.

I organisationen Dansk Byggeri deler man opfattelsen af, at der er et efterslæb i kommunerne, når det gælder investeringer i veje og bygninger.

- Kommunerne har gennem en periode haft et forholdsvist lavt niveau for investeringer. Det er dyrt at genoprette veje, når man ikke løbende investerer i det, siger direktør Lars Storr-Hansen.

Finansminister Kristian Jensen (V) deler ønsket om at kunne investere noget mere, men holder fast i den aftale, der er.

- I forhold til vores samfundsøkonomi, ikke bare i 2017, men på længere niveau, så er der ikke råd til, at vi har et højere anlægsniveau, end det vi har i øjeblikket.

- Det kræver, at man gennemfører reformer af dansk økonomi i forhold til arbejdsudbud, og den måde vi indretter vores økonomi på, siger han.