En forsøgsordning skal ifølge Politiken give København, Aarhus, Odense, Esbjerg og Randers mulighed for at sælge ekstraydelser ud over den hjemmehjælp, som borgerne er visiteret til. Arkivfoto.

Kommune om ekstra hjælp: Kun få ældre vil betale for det

I Aalborg Kommune er der imidlertid ikke stor tro på, at ordningen med betalte ydelser i den kommunale hjemmepleje bliver en succes.

Erfaringerne viser nemlig, at efterspørgslen på den type hjælp er lille, forklarer rådmand for Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Thomas Krarup (K).

- Man har kørt et projekt, som viste, at det var en meget lille andel af de ældre, der faktisk ønskede at tilkøbe ekstraydelser, siger han.

Thomas Krarup henviser til et forsøg i seks frikommuner, hvor interessen for betalt vinduespudsning, snerydning og lignende var begrænset.

Desuden har private leverandører af hjemmepleje oplyst til Aalborg Kommune, at ekstraydelser såsom vinduespudsning kun udgør en "forsvindende lille" andel af deres omsætning.

- Så der er altså nogle omkostninger ved at gå ind i sådan et forsøg. I øvrigt har man allerede i dag mulighed for at tilkøbe ydelser. Man kan bare ikke købe dem af kommunen, siger Thomas Krarup.

Det er København, Aarhus, Odense, Esbjerg og Randers, der har fået tilladelse til frem mod 2019 at sælge ekstra hjælp til ældre borgere.

Fredensborg, Fredericia, Odsherred, Vejle, Vesthimmerland og Viborg har som frikommuner allerede udbudt ekstra hjemmehjælp mod betaling.

En evaluering fra Kora, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, viste i juni 2016, at der faktisk var stor tilfredshed med ordningen hos de borgere, der havde benyttet den.

Til gengæld var der ikke ret mange, der købte hjemmeplejens ekstra hjælp.

I løbet af tre år blev der solgt cirka 950 ydelser til 200 borgere i hjemmeplejen.