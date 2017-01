Køge Kommune opfordrer ifølge DR København borgerne til at spare på vandet, fordi området er i risiko for at få forhøjet vandstande. Arkivfoto. Foto: Free/Colourbox

Kommune inden høj vandstand: Hold igen med tøjvask og kaffe

Køge Kommune håber, at borgerne onsdag vil spare på vandet for at mindske problemer med forhøjede vandstande.

Danmark - 04. januar 2017 kl. 14:40 Af Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis borgerne i Køge Kommune havde planer om, at onsdag skulle blive den helt store vaskedag, kan de godt smide benene op igen. Kommunen opfordrer ifølge DR København borgerne til at spare på vandet, fordi området er i risiko for at få forhøjet vandstande.

Den forhøjede vandstand går også ud over kommunens rensningsanlæg, som risikerer at blive overbelastede. Derfor håber kommunen, at borgerne vil holde igen med tøjvask og kaffebrygningen onsdag. - Hvis vi har gang i det, samtidig med at hele jorden er mættet af vand, så har det svært ved at løbe nogen steder hen, siger Mette Jorsø, formand for teknik- og miljøudvalget i Køge Kommune (V) til DR P4 København. - Så vil vi se kloakdæksler springe op og kloakvand komme op, og det er vi overhovedet ikke interesseret i, tilføjer hun. Mette Jorsø fortæller, at det er erfaringer fra Jyllinge, der gør, at kommunen kommer med opfordringen. Her har effekten nemlig været stor ved at spare på vandet ved oversvømmelser. Det er ikke kun Køge og resten af Sydøstjylland, der er i farezonen. Også Bornholm, Lolland-Falsters sydkyst, Smålandsfarvandet, østlige og vestlige Storebælt, Det Sydfynske Øhav og det sydlige Lillebælt risikerer forhøjede vandstande. Af det seneste varsel fra DMI omkring klokken 14 fremgår det, at situationen ved det sydlige Lillebælt og Det Sydfynske Øhav kategoriseres som "meget farligt vejr". Situationen ved det østlige og vestlige Storebælt samt ved Øresund og Bornholm betegnes som "voldsomt vejr". Vejret ved Lolland-Falsters sydkyst og Sydøstsjællands kyst af DMI kaldes for "farligt vejr".

