Kommune anmelder krænkelser af flere børn i Hørve

Direktør i Odsherred Kommune, Gitte Løvgren, oplyser efter mødet, at kommunen torsdag modtog oplysninger fra en lærer om, at to børn muligvis var blevet seksuelt krænket.

- En lærer henvender sig efter en samtale med et barn. Det tegner et billede af, at der kan være flere børn, der har været udsat for krænkelser.

- Det har betydet, at vi har vi gennemført en række samtaler med forældre. På baggrund af den viden anmeldte vi sagen til politiet, siger direktøren.

Hun fortæller yderligere, at mødet foregik roligt.

Ifølge kommunen mistænker man en mand, der ikke er ansat på den kommunale skole. Gitte Løvgren oplyser desuden, at man ikke mistænker en bestemt mand.

Manden skal have opsøgt flere børn forskellige steder i byen. Gitte Løvgren kan dog ikke oplyse nærmere om, hvordan det skal være foregået.

- Vi ved ikke noget. Desuden er politiet i gang med at efterforske sagen. Derfor kan vi ikke sige noget, siger hun.

Ifølge kommunaldirektøren foretager politiet videoafhøring af to børn på omkring seks til otte år.

Politiet bekræfter over for Ritzau, at det har modtaget en anmeldelse, men ønsker ikke at oplyse yderligere.

Kommunen har oprettet en telefonisk hotline, som forældrene kan kontakte i løbet af weekenden. Her kan de drøfte deres bekymringer med skolens leder, skolepsykolog og politiet.

Telefonnummeret bliver offentliggjort på skolens intranet.

Der er fredag aften ikke foretaget en anholdelse i sagen