Kommunalvalg: EL vil kæmpe for flere hænder i børnehaven

- Den helt nære velfærd kommer til at stå fuldstændig centralt for os, siger hun.

- Jeg tror, alle oplever, at man på en eller anden måde har mærket færre hænder i børnehaverne eller på hospitalerne, og så selvfølgelig det famøse to procents krav på sygehusene, altså er der bliver sparet to procent år efter år, det kommer vi til at knokle benhårdt på at få væk.

Den politiske ordfører håber, at partiet kan bevare den solide tilstedeværelse rundt i hele Danmark, som blev skabt ved sidste kommunalvalg.

Her gik Enhedslisten fra at have 14 byrådsmedlemmer til at få 119 partifæller valgt ind i 76 kommuner.

Og partiet regner med, at det kan bevare sit tag i de danske lokalområder, fortæller Pernille Skipper.

- Jeg håber på, at vi kan bevare fremgangen og måske gå lidt frem, siger hun.

- Det burde vi kunne, vores lokale forankring giver os fundamentet til det. Vi har nogle rigtig dygtige lokale kandidater, som virkelig knokler rundt omkring i landet og har fået blod på tanden og kan se, hvor meget vi kan gøre, når vi sidder lokalt.

En af måderne til at sikre flere stemmer bliver ifølge Pernille Skipper at få hevet flere i stemmeboksen.

Her kommer særligt de udsatte boligområder til at spille en rolle.

- Ikke nok med at Enhedslisten har et stort potentiale til at få flere stemmer i de områder, så er det også et vanvittigt stort demokratisk problem, at der er en hel masse borgere i det her land, som virkelig mærker de politiske beslutninger, som bliver truffet, men som ikke kommer ned i stemmeboksen, siger hun.

Derfor kommer partiet til at lægge en ekstra indsats for at få beboerne her til at møde op på valgdagen.

- Vi arbejder på nogle helt særlige kampagner til de områder, altså komme afsted og banke på døre, rundringninger og særlige budskaber, fortæller Pernille Skipper.

- Og så arbejder vi på at få fat på nogle af de lokale foreninger i de boligområder, som også kan hjælpe med at få folk ud at stemme.

Kommunal- og regionalvalget finder sted 21. november.