Kommentatorer spår Venstre hård omgang i skattekommission

Den analyse går med forskellige formuleringer igen i flere af dagens aviser: Det er Venstre, der vil blive mest generet af den kommissionsundersøgelse af Skat, der er på vej.

Særligt finansminister Kristian Jensen (V), der var skatteminister i perioden 2004-2010, risikerer pletter på sit omdømme, er vurderingen.

- Han risikerer, at en kulegravning i værste fald vil kunne underminere hans ambition om at blive V-formand og statsministerkandidat, skriver Berlingskes Thomas Larsen i en analyse.

Allerede inden kommissionen overhovedet er nedsat, har Kristian Jensen erkendt, at han har et ansvar for, at skattevæsnet er havnet i det, der i aviserne beskrives som kaos.

Det gik for hurtigt med at lade staten overtage ansvaret for at inddrive borgernes gæld, erkendte han tirsdag.

Men Venstre påpegede dagen igennem, at it-systemet EFI blev sat i drift, selv om det ikke virkede. Og at der blev udbetalt milliarder i refusion af udbytteskat til udenlandske svindlere.

Begge dele er sager, der især klæber til skatteministre i den socialdemokratisk ledede regering.

Børsens kommentator, Helle Ib, vurderer, at S har foretaget en nøje afvejning af, hvem der vil komme mest i fedtefadet.

- Kalkulen hos Socialdemokratiet er, at der nok kan rejses kritik af, at partiet ikke selv agerede anderledes ved magten, men at en kulegravning vil genere landets finansminister endnu mere, skriver hun.

Politikens Kristian Klarskov er i en nyhedsanalyse på avisens forside på samme linje.

Han kalder det "en fjer i hatten for Socialdemokratiet, at der med det massive flertal for en undersøgelseskommission vil være placeret en truende sky over kronprins Jensen i årene fremover".