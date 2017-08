Kommentatorer: Ydmyget Samuelsen må droppe topskattekrav

Det er en total ydmygelse for udenrigsminister og partiformand Anders Samuelsen (LA), at han søndag aften måtte melde ud, topskattelettelser ikke bliver en del af regeringens kommende skatteudspil.

- I betragtning af at Samuelsen for et år siden sagde, at skattelettelser var det vigtigste overhovedet, og at det var betingelsen for, at der skulle være en borgerlig regering, så er det altså en ret ynkelig landing, der er kommet ud af det.

Ikke alene er Liberal Alliances topkrav fejet af vejen, men partiet har også vist en ny stil i forhold til måden, partiet er i regering på. Liberal Alliance har simpelthen taget nederlaget på forskud, mener kommentatoren.

- Erfaringerne fra denne regering og fra SF's skæbneregering viser, at hvis man ikke får sin politik igennem, når man sidder i regering, så er det en total pyrrhussejr, siger Erik Holstein.

Anders Samuelsen vil i stedet sætte sig til forhandlingsbordet for at diskutere, hvilke skatter der ellers kan lettes, skriver han på Facebook.

Men den udmelding er ifølge Erik Holstein let at gennemskue.

- Det er rent spin, siger han.

- Det var topskatten, der var vigtig for LA. Man kaldte jo topskatten for en misundelsesskat, og det var ikke bare et spørgsmål om, hvad der er økonomisk bedst for samfundet. Det handlede om ideologi.

Hos Berlingske kalder politisk kommentator Thomas Larsen det for "et næsten absurd nederlag" for Samuelsen og LA.

Men selv om Anders Samuelsens nederlag er indiskutabelt, har han gjort sin regering en stor tjeneste, mener Thomas Larsen.

- Alle regeringens ministre kan nu komme i arbejdstøjet i stedet for at skulle indrullere sig i et langt og krisepræget opgør om topskatten, som de var dømt til at tabe, skriver han i Berlingske.

Også Politikens politiske redaktør, Anders Bæksgaard, kalder det et stort nederlag for Samuelsen.

- Den borgerlige regerings ambition om at lette topskatten er lagt i graven af den mand, som gik forrest og lovede danskerne, at det aldrig ville ske. For hvis det skete, ja, så var der slet ikke grund til at have en borgerlig regering, skriver redaktøren i en analyse i Politiken.

- Nederlag af den kaliber ses sjældent i dansk politik. Samuelsen har fra begyndelsen af valgperioden kastet al politisk kapital ind på at få sænket topskatten.