Kommentatorer: Klimaplan er en af få forskelle på blokkene

- Hvis der er et område, der er en fællesnævner i rød blok, så er det lige præcis på det grønne område. Man kommer ikke til at se en stribe af fælles politiske udspil om ting som udlændinge og økonomisk politik, siger han.

- Samtidig er det et punkt, der er højt prioriteret for de partier, der skal pege på Mette Frederiksen (S) som statsminister. Planen gør det svært for eksempelvis Alternativet at sige, at de ikke foretrækker Mette Frederiksen.

Det skyldes ifølge Erik Holstein, at alternativet for de partier, der prioriterer en aktiv klimapolitik, er blevet mindre spiseligt de seneste år.

- Det er blevet lettere at skabe en kant (til regeringen, red.), fordi Venstre har taget en drejning mod landbrugs- og erhvervsinteresser. Nogle gange på bekostning af klimaet, siger han.

Med en fælles klimapolitik har oppositionen fremlagt det tætteste på et fælles argument mod den siddende regering, mener Hans Engell, der er politisk kommentator hos Ekstra Bladet.

- Rød blok søger med lys og lygte efter områder, hvor de kan føre fælles politik, siger han.

- Med det her udspil har de fundet nålen i høstakken. Resten af høstakken består stort set kun af politik, de er uenige om, såsom økonomisk politik, flygtningepolitik og EU-politik.

Klimaplanen indeholder 10 overordnede punkter med forslag til et nyt energiforlig.

Et af punkterne er, at danskernes samlede forbrug af el skal komme fra vedvarende energi, når kalenderen siger 2030.