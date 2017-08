Kommentatorer: Det politiske efterår bliver dramatisk og travlt

Skatteforhandlinger, finansloven og kommunalvalget bliver tre overskyggende temaer på dagsordenen i et hektisk efterår, vurderer to kommentatorer.

- Det bliver nogle dramatiske måneder, hvor der ligger mange store forhandlinger for regeringen, som skal i hus.

- Det helt store bliver selvfølgelig forhandlingerne om en ny skattereform, hvor alt tyder på, at regeringen vil prøve at få en stor skattepakke igennem, siger politisk kommentator Hans Engell.

Regeringens udspil til en ny skattereform vil blive forhandlet sammen med finansloven for 2018.

Det store politiske slag står om skatten, fordi regeringen lover historisk store lettelser, lyder det fra Elisabet Svane, der er politisk redaktør ved Avisen Danmark.

- Men hvor skal skattelettelserne falde henne, nu hvor topskattelettelserne er afblæst? Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti er ikke specielt interesserede. De vil hellere have velfærd i den anden ende.

- Men de kan få svært ved at sige nej til lettelser i bunden, siger hun.

Den 21. november falder kommunal- og regionsrådsvalget, hvor der skal stemmes om pladserne i landets 98 kommuner og fem regioner.

- Det kommer til at fylde en hel del, fordi det er en slags midtvejsvalg. Selv om det er lokalt, vil partierne på Christiansborg være meget opmærksomme på, hvad der vil ske, siger Elisabet Svane.

I meningsmålingerne står Venstre ikke til at få lokal succes, påpeger Hans Engell. Han mener derfor, at det mest interessante bliver at se, hvordan både Venstre og det nye højreparti Nye Borgerlige klarer sig.

Og så vil kampen om Dansk Folkepartis gunst fortsætte i efteråret med regeringen på den ene side og Socialdemokratiet på den anden, vurderer begge kommentatorer.

- Fordi Dansk Folkeparti har de afgørende stemmer for, om politik bliver til noget, siger Elisabet Svane.

Ud over skattereformen og kommunalvalget skal politikerne også lande et nyt forsvarsforlig. Der tegner sig på forhånd flertal for at tilføre Forsvaret flere midler.