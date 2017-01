Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) aftalte mandag med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, at den nye politiskole ikke placeres i nybyggeri i Herning.

Kommentatorer: DF ydmyger Løkke med politiskole

Det stod helt klart i regeringsgrundlaget: Den nye politiskole skulle være et nybyggeri og ligge i Herning. Men mandag har regeringen opgivet begge dele.

- Det er en meget stor ydmygelse for Løkke. Efter meget lange og tragikomiske forhandlinger er det landet på, at det bliver i eksisterende bygninger og ikke i Herning, siger politisk kommentator Hans Engell.

Sagen rammer statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) renommé som habil politisk håndværker, lyder det videre fra Engell:

- Sagen har fra starten været fuldstændig fejlhåndteret. Først laver man et politiforlig, hvor man beslutter sig for en politiskole, men ikke om placeringen. Så indgår det i finansloven.

- Midt i forløbet meddeler den daværende justitsminister, at skolen placeres i Herning. Siden står det endnu mere præcist i regeringsgrundlaget.

Det burde være en ren vindersag at kunne forære en jysk by en politiskole, påpeger TV2's politiske redaktør, Anders Langballe:

- Men det er endt med en kæmpe problemsag for regeringen, fordi de politisk set har spillet deres kort så elendigt og er blevet udstillet, siger han til TV2 News.

Herning var frem for alt Løkkes projekt, lyder analysen fra Altingets politiske kommentator, Erik Holstein. Derfor kalder han også nederlaget "en solid begmand" til statsministeren.

- Det illustrerer, hvor let hans regering kan blive sat skakmat af alliancen mellem DF og S. Nøjagtig det samme kommer til at ske med den pensionsreform, Løkker bliver ved med at tale om, siger Erik Holstein til Altinget.

Både S og DF har afvist at ville give regeringen flertal til at hæve pensionsalderen.

Hvis Løkke vil undgå flere "åbenlyse nederlag", lyder rådet fra Erik Holstein, at statsministeren skal anlægge en mere "ydmyg stil":

- Det er ikke særlig smart at bruge kampvognstaktik, når man kun har et let rytteri til at bakke sig op.

DF har vist, at partiet ikke er bange for at bringe regeringen i mindretal, hvis den ikke tager støttepartiet seriøst, påpeger Hans Engell:

- Regeringen betaler prisen for, at DF mener, at de er blevet arrogant behandlet.

- Løkke skal passe meget på, at hans regering ikke bliver et hold ministre, der bare sidder og forvalter og administrerer dét, som et flertal uden om regeringen kan blive enige om.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) vil i løbet af de næste par dage fortælle, hvor politiskolen skal etableres.