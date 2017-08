Kommentator om topskat: Regeringen vil rydde problem af vejen

Regeringen har snedigt opgivet at sænke topskatten for at komme Dansk Folkeparti i møde. Det er kun et af flere problemer, som skal ryddes af vejen for at nå flere resultater i efteråret.

Søndag oplyste Liberal Alliances leder, udenrigsminister Anders Samuelsen, at topskat er sendt til hjørne. I stedet sænker regeringen bundskat og afgifter som bilafgift.

- Man har besluttet, at meldingen om topskat skal komme fra Anders Samuelsen.

Før topskatten blev droppet, enedes Venstre internt om en ny model for statslån til realkredit. og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) mistede fiskeri til nordisk minister Karen Ellemann (V) efter kraftig kritik fra DF, påpeger han.

- Regeringen er i gang med at rydde en hel række af de store blokeringer af vejen, som kan få efterårets forhandlinger til at bryde sammen. I sommer har regeringen gennemført en ret stor oprydning, siger Hans Engell.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) har i det skjulte sonderet Socialdemokratiet for at få et flerårigt forsvarsforlig, forklarer den politiske kommentator.

- Det burde gøre efterårets forhandlinger lidt mere enkle for regeringen. Det er en ret snedig plan taktisk og strategisk. Men det rammer regeringens troværdighed benhårdt, især for Liberal Alliance, mener Hans Engell.

- Regeringen har hejst det hvide flag, inden krigen er gået i gang.

Spørgsmål: - Kan regeringen splitte samarbejdet mellem S og DF?

- Ja. Topskatten og Esben Lunde var en voldsom blokering i forholdet til DF. Nu vælger regeringen at søge at lave aftaler med DF og skubbe S ud. Det sætter S-DF alliancen under et vist pres, siger Hans Engell.

Han henviser til, at S og DF begge taber terræn i den seneste Gallup-måling.