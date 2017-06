Kommentator anklager Venstre for personangreb efter kritik

Den borgerlige radiovært og kommentator Jarl Cordua beskylder på det sociale medie Facebook partiet Venstre for at angribe ham efter flere kritiske kommentarer om udlændinge - og integrationsminister Inger Støjberg (V).

I en kommentar på specialmediet Altinget lørdag skrev Jarl Cordua, der selv er tidligere Venstre-mand, en klumme om Inger Støjbergs omdiskuterede instruks om barnebrude.

Han sammenlignede blandt andet sagen med Tamil-sagen, der i 1990'erne trak tæppet væk under Schlüter-regeringen.

- Jeg er i dag blevet gjort bekendt med et spin mod min person, der tilsyneladende kører fra Venstres spinkarle, der mener, at jeg kun er gået ind i denne sag af pengesorger og ikke idealisme. Det kan jeg naturligvis ikke have siddende på mig, skriver Jarl Cordua.

Han ønsker ikke at uddybe hvilke angreb, der er tale om, men henviser til debatten på Facebook. Venstre har umiddelbart ingen kommentarer til Jarl Corduas anklager.

Debatten på Facebook tiltrak sig hurtigt opmærksomhed fra blandt andre Venstres Jakob Ellemann-Jensen, der skrev:

- Det er nogle ret voldsomme anklager, du kommer med, og derfor er jeg nødt til at spørge dig: Hvad er det for et spin, Venstre kører mod dig, og hvem står bag? Jeg spørger af oprigtig interesse, for det vil jeg ikke acceptere, hvis det har noget på sig.

Godt en time efter opslaget på Facebook skriver Jarl Cordua ligeledes på Facebook:

- Har lige talt med en stribe topfolk fra Venstre, der beklager fremgangsmåden. Ret skal være ret: De er faktisk også ret vrede. Så nu håber vi, at de får kaldt deres "spinkøtere" til orden.

I tråden sammenligner Jarl Cordua situationen med den, der udspiller sig i USA, hvor præsident Donald Trump aggressivt går efter modstandere i medierne.

- Det er Trump på dansk, det vi er vidne til, skriver kommentatoren, der trods gentagne opfordringer fra blandt andre Jakob Ellemann-Jensen ikke uddyber, præcis hvilke angreb, han føler sig udsat for.