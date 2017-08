Kommentator: Ydmyget Samuelsen må droppe topskattekrav

Det er en total ydmygelse for udenrigsminister og partiformand Anders Samuelsen (LA), at han søndag aften har meldt ud, topskattelettelser ikke bliver en del af regeringens kommende skatteudspil.

- I betragtning af at Samuelsen for et år siden sagde, at skattelettelser var det vigtigste overhovedet, og at det var betingelsen for, at der skulle være en borgerlig regering, så er det altså en ret ynkelig landing, der er kommet ud af det.

Ikke alene er Liberal Alliances topkrav fejet af vejen, men partiet har også vist en ny stil i forhold til måden, at partiet er i regering på. Liberal Alliance har simpelthen taget nederlaget på forskud, mener kommentatoren.

- Erfaringerne fra denne regering og fra SF's skæbneregering viser, at hvis man ikke får sin politik igennem, når man sidder i regering, så er det en total pyrrhussejr, siger Erik Holstein.

Anders Samuelsen vil i stedet sætte sig til forhandlingsbordet for at diskutere, hvilke skatter der ellers kan lettes, skriver han på Facebook.

- Der er ingen tvivl om, at jeg og I også gerne vil have lettelser i topskatten. Men LA vil, som I ved, også gerne have lettelser i bunden, på biler, diverse afgifter og i forhold til erhvervslivet, skriver han.

Men den udmelding er ifølge Erik Holstein let at gennemskue.

- Det er ren spin, siger han.

- Det var topskatten, der var vigtig for LA. Man kaldte jo topskatten for en misundelsesskat, og det var ikke bare et spørgsmål om, hvad der er økonomisk bedst for samfundet. Det handlede om ideologi.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har til gengæld fået et problem mindre, vurderer Erik Holstein.

- Venstre har for længst set, at man ikke kunne komme igennem med det. Samuelsen har levet i en eller anden fantasi om, at man kunne tvinge DF til at ændre holdning, siger han.

- Løkke stod for nogle måneder siden med to stensikre tabersager. Den ene var topskatten, og den anden var pensionsreformen, og nu er de i de mindste ryddet af vejen.