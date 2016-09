Kommentator: V vil kæmpe for at undgå elendigt timet valg

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) vil kæmpe for at få DF og LA til at møde hinanden i en politisk aftale om en 2025-plan, siger politisk kommentator. Arkivfoto.

Altingets Erik Holstein ser et valg som sandsynligt. Men timingen kan ikke være værre for regeringen.

Det vurderer Erik Holstein, politisk kommentator ved det politiske netmedie Altinget. Men for Venstre-regeringen kunne timingen ikke være værre.

Striden mellem Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om lettelser i topskatten har gjort det sandsynligt, at forhandlingerne om en økonomisk 2025-plan vil ende med et folketingsvalg frem for en politisk aftale.

- Det ville betyde, at Venstre gik til valg i en situation, hvor samarbejdet i blå blok er brudt fuldstændigt sammen. Det er det dårligst tænkelige udgangspunkt for et valg, siger Erik Holstein.

- Samtidig står Venstre som parti helt elendigt i meningsmålingerne, og Løkke som person kan imødese, at hans karriere som toppolitiker er færdig i det øjeblik, han mister statsministerposten. Et valg er helt sikkert det sidste, man ønsker i regeringen.

Optakten til forhandlingerne om en langsigtet plan for Danmarks økonomi er, at Liberal Alliance står fast på et ultimativt krav om lettelser på fem procentpoint for alle topskatteydere.

Men Dansk Folkeparti vil hellere have et folketingsvalg end lægge stemmer til lettelser i topskatten, lyder fra formand Kristian Thulesen Dahl på partiets landsmøde lørdag.

- DF markerer samtidig, at partiet ikke føler sig bundet til resten af blå blok, som det har været tidligere. Med de meldinger, der er kommet fra LA og DF, er det svært se, at der kan nås et kompromis, siger Erik Holstein.

Det vil kræve, at enten Kristian Thulesen Dahl eller LA-leder Anders Samuelsen dropper deres ultimative krav.

- Det bliver ufatteligt svært uden at tabe ansigt i en grad, der vil være næsten uset, siger den politiske kommentator.

Erik Holstein vurderer, at regeringen i de kommende uger får travlt med at komme op med kreative løsninger på, hvordan 2025-planen kan skrues sammen, så de blå stridshaner begge får indrømmelser.

- Forhandlingerne vil nok køre i adskillige uger og afsøge alle muligheder. Regeringen vil forsøge at få udenforstående som for eksempel Dansk Industri og andre til at lægge maksimalt pres på LA.

- Men jeg tror ikke, at LA bøjer sig, siger Erik Holstein.