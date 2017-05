Kommentator: Total tabersag at ville hæve pensionsalderen

- Forslaget om at hæve pensionsalderen var i samme stand som Tollundmanden. Stendødt, siger han.

- Ikke alene på grund af et manglende flertal i Folketinget, men også i befolkningen. Derfor har statsministeren for noget tid siden konkluderet, at sagen skulle væk, for det var en total tabersag, tilføjer kommentatoren.

VLAK-regeringen havde et mål om at hæve befolkningens pensionsalder med et halvt år fra 67 år til 67,5 år.

Kovendingen sker i erkendelse af, at der ikke kan samles politisk flertal til planerne, oplyser statsministeren til både DR Nyheder og Jyllands-Posten.

Og det er et betragteligt nederlag for både Lars Løkke Rasmussen og regeringen, vurderer Erik Holstein.

- Men det er stadig klogt at droppe det. Og man kan undre sig over, at de ikke har gjort det før. Selv et flertal af Venstres vælgere har været imod det i længere tid, så det har været helt flagellantisk at holde fast i det, siger han.

De seneste ændringer af pensionsalderen blev gennemført i 2006 og 2011.

Støttepartiet Dansk Folkeparti har sammen med Socialdemokratiet været de største modstandere af at rokke yderligere ved pensionsalderen.