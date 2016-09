Kommentator: Tidsånden er med Nye Borgerlige

Nye Borgerlige har onsdag samlet mere end 20.100 godkendte vælgererklæringer, og det nye højrefløjsparti er dermed klar til folketingsvalg, oplyser TV2.

Nye Borgerlige placerer sig på den absolutte højrefløj, hvor de ifølge Jarl Cordua kombinerer en udlændingepolitik til højre for Dansk Folkeparti og en fordelingspolitik til højre for Liberal Alliance.

- Det er så spørgsmålet, om der er et vælgermarked og et vælgersegment til at kombinere de to ting. Sandsynligheden taler for det, siger Jarl Cordua.

Blandt Nye Borgerliges mærkesager er et asylstop, at retten til offentlig forsørgelse knyttes til det danske statsborgerskab, og at kriminelle udlændinge udvises efter første dom.