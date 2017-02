I et stort interview med Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, vil ingen af partilederne afvise, at de vil gå i regering sammen.

Kommentator: Thulesen Dahl giver Løkke en kold skulder

Det vurderer politisk kommentator Hans Engell. Han kalder det et kraftigt signal til statsministeren om, at det ikke bliver let at være regering.

Det er særdeles opsigtsvækkende, at Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, i et interview med Fagbladet 3F ikke entydigt bakker den blå regering op.

Den markante udmelding kommer i et stort interview med Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, og formanden for 3F, Per Christensen.

Her afviser hverken Thulesen Dahl eller Frederiksen, at de vil gå i regering sammen.

- Det er meget opsigtsvækkende, at Kristian Thulesen Dahl (DF) ikke klart fastslår, at han vil pege på en blå statsminister. I interviewet er der ikke nogen form for støtte til Lars Løkke (V) eller regeringen, siger Hans Engell.

Samarbejdet mellem de to partier er blevet stadig stærkere, vurderer Engell.

Det ses ikke blot i de to partilederes forhold til hinanden. Også på ordførerniveau ser man Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti køre politisk parløb.

- Vi har to parallelle regeringer. Én, der kører i ministerbiler, og én, som man ikke kan komme udenom, når man skal lave politik, siger Hans Engell.

- Dansk Folkeparti er det parti, som skal holde regeringen i live. Det er en kold skulder til Løkke, at partiformanden sidder side om side med oppositionens leder og ikke vil udelukke, at han vil pege på hende.

Udmeldingen styrker samtidig Mette Frederiksens placering som en mulig kommende statsminister, som vil kunne samarbejde bredt, lyder det fra kommentatoren.

- Hvis Mette Frederiksen skulle blive statsminister med et rødt flertal, vil partiet ikke længere være afhængig af Alternativet og Enhedslisten, men kan regne med, at Dansk Folkeparti vil samarbejde.

Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har ikke tidligere været tæt på at gå i regering sammen.

Det skyldes ikke mindst, at Socialdemokratiets daværende formand Poul Nyrup Rasmussen i 1999 sagde om Dansk Folkeparti, at de aldrig ville blive "stuerene".