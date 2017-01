Kommentator: Thulesen Dahl bliver en helt i Sydjylland

Det mener politisk kommentator Hans Engell, efter at regeringen har valgt at lægge politiskolen i Vejles gamle sygeplejeskole. Det var oprindelig regeringens plan, at politiskolen skulle have til huse i nybyggeri i Herning, men Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti sagde nej.

Beslutningen om at placere den nye politiskole i Vejle burde være truffet for halvandet år siden.

- Vejle har egnede bygninger. Og en rigtig beliggenhed i forhold til København, mener Hans Engell.

Placeringen gavner Dansk Folkeparti, hvis formand, Kristian Thulesen Dahl, er valgt i Sydjyllands Storkreds. Han bor i Thyregod nær Vejle, og partiet fik et kanonvalg i Syd- og Sønderjylland, påpeger den politiske kommentator.

- Hele det sydjyske område står DF nær. Men jeg tror ikke, at han har sat et knæ i om placeringen. Der er ingen tvivl om, at det bekommer Thulesen Dahl godt. Det styrker ham og DF i hele det sydjyske område, siger Hans Engell.

For Vejle er politiskolen meget attraktiv. Den kaster mange penge af sig fra politielever, som skal læse ved skolen. Samt en række ydelser. Desuden skaber det sikkerhed og tryghed, påpeger han.

- Hvilken kommune ville ikke gerne have 100 politifolk inden for kommunegrænsen? Thulesen Dahl bliver en helt i det sydjyske, siger Hans Engell.

Spørgsmål: - Står regeringen stadig lidt forpjusket i sagen?

- Ja. Skaden er sket. Den kan ikke repareres, når man 20 minutter over 12 træffer den rigtige beslutning, som man kunne have truffet for halvandet år siden, siger Hans Engell.

Samtidig skaber sagen ondt blod i Venstre. Hernings borgmester, Lars Krarup (V), "danser krigsdans" og skælder ud på DF's retsordfører, Peter Kofod Poulsen, lyder det fra Engell.

- Den blå lejr er kommet noget i opstand efter dette, siger politisk kommentator Hans Engell, der har en fortid som konservativ justitsminister.