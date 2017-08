Kommentator: S starter valgkamp med produktivitets-farvel

Dermed har hun med et slag startet valgkampen, der kulminerer 21. november, siger politisk kommentator Hans Engell.

- Når Socialdemokratiet kommer med det udspil nu, så er det fordi, kommunal- og regionsrådsvalget starter lige om lidt. Mette F. har startet valgkampen.

- Regeringen lægger finanslov frem, og nu får vi diskussionen om skattereformer frem for velfærd, så jeg synes bestemt ikke, det er noget overraskende udspil, de kommer med, siger Hans Engell.

Sygehusene har siden 00'erne været underlagt et årligt produktivitetskrav, der pålægger dem at øge aktiviteten med to procent hvert år.

Da DF i maj fremsatte forslag om at sløjfe kravet, undlod Socialdemokratiet at stemme for.

Ifølge Socialdemokratiet kunne man først afskaffe kravet, når man har udviklet et nyt styringsredskab.

I juni indgik regeringen og Danske Regioner en aftale om regionernes økonomi for 2018. Her fremgår det, at produktivitetskravet på to procent fastholdes.

Alligevel åbner Mette Frederiksen for at afskaffe kravet nu.

I den rette sammenhæng er det ikke overraskende, lyder Hans Engells forklaring.

- Ved sidste kommunalvalg blev Socialdemokratiet størst, men Venstre fik langt de fleste borgmesterposter. Venstre havde kun 25-26 procent af stemmerne, men fik halvdelen af borgmesterposterne.

- Det er helt tydeligt, at her sætter S i den grad næsen op efter at erobre formandsposterne i både KL og Danske Regioner, siger han.

Produktivitetskravet har aldrig været regionernes kop te, men omvendt har de selv indgået i frivillige aftaler på området, pointerer Hans Engell.