Kommentator: Regeringens skattelettelser overlever magtskifte

Det mener politisk kommentator Hans Engell.

- I Danmark har vi en meget lang politisk tradition. Når noget først er gennemført af en regering, skal der meget til, før tingene ændres under en ny regering, siger Hans Engell.

I 1995 fik Hans Engell som konservativ leder fjernet formueskatten i en aftale med finansminister Mogens Lykketoft (S). Siden har ingen partier genindført formueskatten, påpeger han.

- Når magten skifter fra blåt til rødt, ændrer man nogle ting. Men man holder hovedrammen, når det gælder arbejdsmarked, social- og skattelovgivning, siger Hans Engell.

Han er enig med Noa Redington, som var spindoktor for statsminister Helle Thorning-Schmidt (S), i, at skattelettelserne overlever.

Noa Redington skrev søndag i Politiken: "Om Socialdemokratiet vil lægge hånden på Arbejdersangbogen og sværge at rulle lettelserne tilbage, når man får magten. Mit svar er nej."

Børsens politiske kommentator, Helle Ib, er enig i, at skattelettelserne vil overleve en rød regering, selv om mange socialdemokrater og folk fra venstrefløjen påpeger, at de fleste vælgere i meningsmålingerne hellere vil have velfærd.

- Det kan godt være, at det ikke er voldsomt populært at lave skattelettelser. Men når de først er givet, er det heller ikke populært at begynde at rulle dem tilbage, siger Helle Ib.

Skattereformen vil begunstige de lavtlønnede, fordi Dansk Folkeparti er med, mener hun.

- Det kan sagtens være, at det ikke vil være populært for socialdemokrater at rulle de skattelettelser tilbage, siger Helle Ib.