Formand Søren Pape Poulsen (K) har flere interesser i at få samlet blå blok i et forsoningsmøde. Han har ingen interesse i et folketingsvalg, og han vil gerne signalere, at De Konservativ er et parti, der samler parterne, vurderer politisk kommentator Søs Marie Serup.

Kommentator: Regeringens problemliste bliver længere

Kommentaren falder, efter at De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, har ytret ønske om et møde mellem de blå partiledere på Marienborg.

- Det er i hvert fald et tegn på, at samarbejdet i blå blok knager. Det har vi vidst i et stykke tid, men efterhånden fylder det også så meget i nyhederne, at det er blevet uskønt at se på.

- Listen over problemer, som regeringen kan optegne, bliver længere og længere, siger kommentatoren.

Hun påpeger, at regeringen allerede har en lang liste med udfordringer foruden forhandlingerne om 2025-planen, som ser svære ud. Et eksempel er, at Statsrevisorerne tidligere på ugen såede tvivl, om finansieringen af kampflyene hænger sammen.

Den konservative formands opfordring til forsoningsmøde kommer på baggrund af Liberal Alliances ultimative krav om topskattelettelser og Dansk Folkepartis fokus på en alliance med Socialdemokraterne.

De Konservatives udmelding skal ses som et udtryk for, at de gerne vil ses som et parti, der samler parterne, vurderer Søs Marie Serup. Men Søren Pape Poulsen har også andre gode grunde til at få skabt fred.

- Pape har ingen interesse i at få et folketingsvalg lige nu. Dels er det, fordi meningsmålingerne ikke ser særlig godt ud for De Konservative.

- Og dels har de en god sag i forhold til vælgerne i diskussionen om boligbeskatning, som de selvfølgelig gerne vil have forhandlet her i efteråret, siger kommentatoren.

Både Dansk Folkeparti og Liberal Alliance møder gerne op til et forsoningsmøde. Venstres politiske ordfører, Jakob Ellemann-Jensen, udtaler dog, at De Konservative bare kan tage emnerne op til de ugentlige tirsdagsmøder mellem de blå ledere.

Søs Marie Serup er da også i tvivl om, hvorvidt sådan et møde vil gavne.

- Et decideret fredsmøde er jeg ikke sikker på flytter noget som helst nu. Der er en grund til, at folk er ude og dyrke deres positioner nu.

- Enten fordi de gør sig klar til forhandlinger, eller fordi de forventer, at det bryder sammen, og der kommer et folketingsvalg, vurderer den politiske kommentator.